NATO Daimi Temsilciliği’ni Ziyaret Etti

TBMM BAŞKANI Numan Kurtulmuş BRÜKSEL’DE

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Belçika’nın başkenti Brüksel’de NATO’nun Daimi Temsilciliği’ni ziyaret etti. Ziyaret esnasında Kurtulmuş, Türkiye’nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk’ten çeşitli çalışmalar hakkında bilgi aldı.

ÖNEMLİ İSİMLER ZİYARETTE YER ALDI

Ziyarete, NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Türk Delegasyonu Başkanı Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Belçika Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, NATO PA Saymanı Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak ve NATO Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı Korgeneral Kemal Turan da katıldı. Kurtulmuş, devamında NATO Parlamento Başkanları Zirvesi kapsamında NATO PA Başkanı Marcos Perestrello’nun verdiği resepsiyona dahil oldu.

RESEPSİYONDA SOHBETLER GERÇEKLEŞTİ

Kurtulmuş, Perestrello ile sohbet ettikten sonra Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefanchuk, ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Neal Dunn, Hırvatistan Meclis Başkanı Gordan Jandrokovic, Çekya Temsilciler Meclisi Başkanı Marketa Pekarova Adamova ve NATO PA Başkan Yardımcısı Agnes Vadai gibi önemli isimlerle de bir araya gelerek görüşmeler gerçekleştirdi.