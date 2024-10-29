“NATO’dan Rusya-Kuzey Kore Açıklaması”

RUSYA’NIN ÇARESİZLİĞİ

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya’nın giderek artan çaresizliğini işaret ederek konuşlanmayı değerlendirdi. NATO’ya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Kuzey Kore ile olan ilişkileri, Ukrayna’daki savaşta önemli bir tırmanma olarak kabul ediliyor. Bu durum, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının bir kez daha ihlal edilmesi anlamına geliyor. Rutte, “600 binden fazla askeri ölen ya da yaralanan Rusya, Ukrayna’ya saldırısını dış destek olmadan sürdüremiyor” dedi. Kuzey Kore’nin de Rusya’ya on binden fazla asker gönderdiği tahmin ediliyor.

KÜRESEL BARİŞA ETKİSİ

Pyongyang’ın Rusya’ya milyonlarca mermi ve balistik füze tedarik ettiğini belirten Rutte, bunun Avrupa’da çatışmayı körüklediğini ve küresel barış ile güvenliğe zarar verdiğini ifade etti. “Putin, Kuzey Kore’ye uluslararası yaptırımları delmesi için askeri teknoloji ve diğer destekleri sağlıyor” diyen Rutte, iki ülkeye bu eylemleri derhal durdurma çağrısında bulundu. NATO Genel Sekreteri, “Rusya ve Kuzey Kore arasında derinleşen askeri işbirliği, hem Hint-Pasifik hem de Avrupa-Atlantik güvenliği için bir tehdittir” şeklinde konuştu. NATO, bu konuyla ilgili hem İttifak içinde hem de Ukrayna ve Hint-Pasifik ortaklarıyla istişarelerini aktif bir şekilde sürdürecek.