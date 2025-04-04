NATO Dışişleri Bakanları Brüksel’de Toplandı

NATO DIŞİŞLERİ BAKANLARI TOPLANTISI İKİNCİ GÜNDE DEVAM EDİYOR

NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, Brüksel’de gerçekleştirilen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ikinci gününde Kuzey Atlantik Konseyi Oturumu’na katıldı. Belçika’nın başkenti Brüksel’deki NATO Karargahında düzenlenen toplantının ikinci günü, dışişleri bakanlarının katılımıyla devam ediyor. Oturumda, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da yer aldı.

AB’NİN UKRAYNA DESTEK HEDEFİ

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, toplantının açılış konuşmasında, “NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ikinci gününe hoş geldiniz. Bugün aramızda AB Yüksek Temsilcisi’nin de bulunmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Avrupa Birliği, savunma alanında çabalarını artırıyor ve bunu memnuniyetle karşılıyoruz. AB’nin 2030 Savunma Hazırlığı için yayımladığı yeni Beyaz Bülten, önemli bir dönüm noktasıydı ve bu sürecin uygulamasında iş birliği yapmayı dört gözle bekliyoruz. AB ayrıca Ukrayna’yı desteklemede daha büyük bir rol oynamayı hedefliyor. Giderek zorlaşan dünya koşullarında, hepimizin üstümüze düşeni adil bir şekilde yapması gerekiyor.” şeklinde konuştu.

ABD GÜVENCELERİ GÜVENLİĞİMİZİN TEMEL DAYANAĞI

Rutte, ABD’nin güçlü transatlantik ittifakına dair devam eden güvencelerinin güvenliğin temelini oluşturduğunu vurgulayarak, “Bu nedenle bugün Avrupa ve Kuzey Amerika arasındaki bağları nasıl daha da güçlendirebileceğimizi ve NATO’yu Lahey’deki zirvemizde nasıl daha güçlü, adil ve etkili bir ittifaka dönüştürebileceğimizi tartışmak için sabırsızlanıyorum.” ifadelerini kullandı. Toplantı, basına kapalı olarak sürdürülüyor. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, oturumdan önce ABD’nin yeni atanan NATO Daimi Temsilcisi Matthew G. Whitaker ile birebir görüşme yaptı.