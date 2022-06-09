NATO Genel Sekreteri hastalığa yakalandı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in zona hastalığına yakalandığı açıklandı. Stoltenberg’in Almanya ve Romanya ziyaretleri iptal edildi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg zona hastalığına yakalandı. NATO yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in Almanya ve Romanya’ya planlanan ziyaretleri yüz yüze değil, uzaktan gerçekleşecek. Covid-19’un ardından ortaya çıkabilen zona hastalığı teşhisi konan Stoltenberg, evden çalışıyor” ifadeleri kullanıldı. Geçen ay Covid-19 testi pozitif çıkan Stoltenberg, hastalığı hafif semptomlarla evden çalışarak geçirmişti. Stoltenberg’in, bugün Almanya’nın başkenti Berlin’de Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve yarın da Romanya’nın başkenti Bükreş’te Romanya, Polonya, Macaristan liderleri ile bir araya gelmesi bekleniyordu.