NATO Genel Sekreteri Rutte, ABD ile konuştu

GÖRÜŞMELERİN SONUCU

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Rutte, ABD’nin Rusya-Ukrayna görüşmelerinden çekilmeyeceğini vurgulayarak, barış sürecinde topun artık Rusya’nın sahasında olduğunu ifade etti. Washington’daki temasları sırasında Trump’ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth ile de bir araya geldi.

NATO’NUN GÜÇLENMESİ

Basın toplantısında, iki liderle yapılan görüşmelerin oldukça verimli geçtiğini belirten Rutte, “Başta Avrupa ve Kanada tarafı olmak üzere savunmaya çok daha fazla harcama yapan bir NATO gördüğünüz için hepimiz çok heyecanlıyız. Bu gerçekten daha güçlü, daha adil ve aynı zamanda daha ölümcül bir NATO.” şeklinde konuştu. ABD’nin Rusya-Ukrayna savaşı konusundaki liderliğine dikkat çeken Rutte, Trump’ın bu bağlamda önemli bir rol üstlendiğini söyledi.

BARİŞ SÜRECİ VE RUSYA

Rutte, Moskova ile Kiev arasındaki görüşmeler hakkında ise “Şu anda masada Ukraynalılar gerçekten oyunu oynuyor ve bence şu anda top artık Rusya’nın sahasında.” dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in barış isteyip istemediği sorusunu da yanıtlayan Rutte, “Bilmiyorum. Hollanda Başbakanı olduğum 2010-2014 döneminde Putin’in aklını okumaya çalışmayı bıraktım.” açıklamasında bulundu.

SAVUNMA HARCAMALARI ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

NATO üyelerinin savunma harcamalarının, ülkelerin GSYH’sının yüzde 2’sinden fazla olması gerektiğini yineleyen Rutte, bu oranın “yüzde 3’ün oldukça üzerinde” olması gerektiğini vurguladı. Londra’daki son ABD-Ukrayna görüşmelerine atıfta bulunan Rutte, bu toplantıların başarılı geçtiğini ifade ederek sürecin en hızlı ve yapıcı şekilde ilerlemesini umduğunu belirtti.