NATO Genel Sekreteri Rutte’den Hırvatistan’a Övgü

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Hırvatistan’a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ile birlikte Hırvatistan Hava Kuvvetleri’nin yeni hava araçlarını inceledi. Plenkovic, Rutte’ye ABD yapımı Sikorsky UH-60 Black Hawk helikopterleri, Türk yapımı Bayraktar TB2 SİHA’lar ve Fransız yapımı Rafale savaş uçaklarını tanıttı. İkili, temasların ardından Zagreb’deki hükümet binasında ortak bir basın toplantısı düzenledi.

DENİZ YOLLARININ AÇILMASIYLA RİSKLER ARTARAK DEVAM EDİYOR

Basın toplantısında, İngiltere ve Almanya’nın öncülüğünde bazı Avrupa ülkelerinin Arktik bölgesinde ve Grönland’daki askeri varlıklarını artırma planlarına ilişkin gelen bir soruya NATO Genel Sekreteri Rutte, “Öncelikle, tüm müttefiklerin Arktik bölgesinin güvenliği açısından hemfikir olduğunu belirtmek isterim. Çünkü deniz yollarının açılmasıyla birlikte Rusların ve Çinlilerin daha aktif hale gelme riski olduğunu biliyoruz” şeklinde yanıt verdi. Rutte, Arktik bölgesindeki sekiz ülkeden yedisinin NATO üyesi olduğunu ifade ederek, “NATO dışındaki tek Arktik ülkesi Rusya’dır. Ancak, bugüne bakıldığında Çin’in de neredeyse bir Arktik ülkesi haline geldiği söylenebilir” dedi.

GÜVENLİK STRATEJİLERİ ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

Bu durumun, NATO üyesi ülkeler içinde Arktik bölgesindeki yedi müttefik ile güvenlik sağlama konusunda yapıcı tartışmalar doğurduğunun altını çizen Rutte, “İttifak olarak, kolektif bir şekilde ve tek tek müttefiklerimiz aracılığıyla Arktik’in güvenli kalması için her şeyi nasıl yapacağımızı konuşuyoruz. Bunun bir öncelik olması gerektiğinde hepimiz hemfikiriz” dedi. Hava şartlarındaki değişimlerin yeni deniz yolları açtığına değinen Rutte, “Bu bölgeyi korumak için her şeyi yapmalıyız. Burası, NATO topraklarının hayati bir parçasıdır” ifadelerini kullandı.

HIRVATİSTAN’IN HAVA SAHASINA ÖVGÜ

2022 yılında NATO üyesi Macaristan ve Romanya’nın hava sahalarından geçerek Hırvatistan’ın başkenti Zagreb yakınlarında düşen Rus yapımı bir insansız hava aracının yarattığı güvenlik krizinin ardından Hırvatistan’ın günümüzdeki durumu hakkında gelen bir soru üzerine Rutte, “Öncelikle alınan son yatırımlarla Hırvatistan’ın hava sahasının kontrolünü devraldığı için takdir ediyorum. O sistemi işleten personeli ve Fransa, Türkiye ve ABD’den satın aldığınız teçhizatı bizzat görmem beni çok etkiledi” dedi.

“EASTERN CENTRY” GİRİŞİMİ HAYATA GEÇTİ

Rutte, NATO’nun insansız hava aracı ihlalleri ve hava sahası ihlalleri sonrası başlattığı “Doğu Gözcüsü” girişiminin, “İnsansız hava araçları ve hava sahası ihlalleri konusunda müttefik topraklarının korunması amacıyla Karadeniz’den Yüksek Kuzey’e tüm müttefikleri ve yetenekleri bir araya getirmeyi hedeflediğini” belirtti. Ayrıca, Hırvatistan’ın İHA teknolojileri konusundaki gelişimini de vurgulayarak, “Türkiye’den aldığınız teknolojileri görmek beni etkiledi. Hırvatistan’ın bu alanda yerli sanayisinin olması da takdire şayan” dedi.

ARCTIC BÖLGESİNDE BİRLİKTE ÇALIŞILIYOR

Rutte, Grönland’a yönelik tehditlerden dolayı NATO içinde bir kriz olduğu iddialarına yanıt verdi ve “Bugün İngilizler ve Almanlar tarafından yapılan bazı duyuruları gördünüz. Şu anda Yüksek Kuzey’deki yedi müttefikimiz ile birlikte, ittifak olarak nasıl ilerleyeceğimizi ele alıyoruz” dedi. Danimarka’nın savunma yatırımlarını hızlandırdığını ifade eden Rutte, “Danimarka, Grönland gibi bölgelerin savunulmasına yönelik özel kabiliyetler geliştiriyor” şeklinde bilgi verdi.

HİÇBİR KRİZ SÖZ KONUSU DEĞİL

Rutte, gazetecilerin “Yani hiçbir kriz söz konusu değil mi?” sorusuna, “Hayır, hiç değil” yanıtını verdi. Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ise, ABD Başkanı Trump’ın Grönland’a yönelik tehditlerine dair “NATO’nun en büyük ülkesi ABD dahil, tüm müttefikler birbirine saygı duymalı” dedi. Plenkovic, “Görüşmelerle hem ABD’nin talep ettiği güvenliği sağlayacak, hem de Grönland’ın Danimarka’nın parçası olarak kalmasını temin edecek bir çözüm bulunacağına inanıyorum” dedi.