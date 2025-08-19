NATO Genel Sekreteri Rutte, Erdoğan ile görüştü

RUTTE’NİN ZİRVE ZİYARETİ

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Beyaz Saray’da düzenlenen “Ukrayna” zirvesine katıldı. Zirvede, ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Avrupa Birliği liderleriyle önemli görüşmeler yaptı. Rutte, ABD ziyaretinin ardından dönüş yolunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla aradı. Görüşmede, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş gündeme alındı.

GÖRÜŞMEDE ÖNE ÇIKAN KONULAR

İletişim Başkanlığı konuya ilişkin bir açıklama yaptı ve şunları belirtti: “NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ve AB liderleri ile gerçekleştirdiği zirve sonrası dönüş yolunda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla aradı. Görüşmede Ukrayna-Rusya arasındaki barış sürecine ilişkin son gelişmeler ele alındı.” Cumhurbaşkanımız ve NATO Genel Sekreteri, Türkiye’nin Ukrayna barış sürecindeki rolü ve Karadeniz’in güvenliği konularında görüş alışverişinde bulundular.

URETİCİ ROLÜNÜ VURGULADILAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rutte, Türkiye’nin NATO içindeki önemli konumunu ve barış sürecine katkısını vurguladılar. Görüşme sırasında, uygulanabilir ve sürdürülebilir güvenlik garantileri ile ilgili detaylar da ele alındı. İki lider, NATO’nun en önemli ülkelerinden biri olan Türkiye’nin, barış sürecine sağladığı katkı ve yakın koordinasyon üzerinde mutabık kaldılar.