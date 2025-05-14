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NATO Genel Sekreteri Rutte: Erdoğan Saygı Duyulan Bir Lider

NATO GENEL SEKRETERİ’NİN AÇIKLAMALARI

NATO Genel Sekreteri Rutte, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında önemli bir değerlendirme yaptı. Rutte, “Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO içinde inanılmaz bir lider ve meslektaşları tarafından gerçekten saygı duyulan bir isim” diyerek Erdoğan’ın uluslararası arenada üstlendiği rolü vurguladı.

ERDOĞAN’IN ROLÜ VE ETKİSİ

Bu açıklama, Erdoğan’ın NATO içindeki etkisini ve liderlik özelliklerini ön plana çıkarıyor. Rutte, Erdoğan’ın diğer liderlerle olan ilişkilerinin, NATO’nun birlikteliğine katkı sağladığını da belirtiyor. Bu ifade, Erdoğan’ın NATO içindeki konumunu pekiştiriyor.

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