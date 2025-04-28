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NATO Genel Sekreteri Rutte, Sanchez ile görüşme yaptı

GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in ülkesinde yaşanan elektrik kesintileri hakkında bilgilendirmesi üzerine bir görüşme gerçekleştirdi. NATO yetkilisi, İspanya Başbakanı Sanchez’in yaşanan geniş çaplı elektrik kesintileri ile ilgili olarak NATO’ya bilgi verdiğini doğruladı. Yetkili, Rutte’nin, Sanchez ile bu kesintiler sonrası bir araya geldiğini açıkladı.

SİBER SALDIRI İHTİMALİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Elektrik kesintileri ile ilgili araştırmalarda siber saldırı olasılığı üzerinde durulmuş ancak Avrupa Birliği (AB) yetkilileri, bu duruma ilişkin herhangi bir kanıt bulunmadığını bildirdi. Yetkililer, durumu yakından takip ettiklerini ifade etti. İspanya’nın yanı sıra, NATO üyesi olan Portekiz’de de benzer geniş kapsamlı elektrik kesintileri yaşanıyor.

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