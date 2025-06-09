NATO Genel Sekreteri Rutte, Savunma Gereksinimlerini Vurguladı

RUSYA’NIN ASKERİ GÜCÜ HIZLA ARTACAK

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, “Rusya, beş yıl içinde NATO’ya karşı askeri güç kullanmaya hazır hale gelebilir” ifadesini kullanarak, “Hava ve füze savunmasında yüzde 400’lük bir artışa ihtiyacımız var” dedi. Rutte, Hollanda’nın Lahey kentinde yapılacak NATO Zirvesi öncesinde İngiltere’de temaslarda bulundu. Londra’daki başbakanlık ofisinde İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir araya gelen Rutte, görüşmelerin ardından düşünce kuruluşu Chatham House’da bir konuşma yaptı.

İNGİLTERE’NİN SAVUNMA PLANLARI ÖVGÜYLE ANILDI

Rutte, Starmer ile yaptığı görüşmede, “NATO’yu savunmamızın temeli ve dünyanın en etkili askeri ittifakı olarak görüyoruz” dedi. İngiltere’nin savunma kapasitesini artırma planlarını övgüyle karşılayan Rutte, “Bu plan, Brüksel’de büyük yankı uyandırdı. Bunu söyleyebilirim. Çok faydalı olacağını düşünüyorum. Görüşmelerimizi dört gözle bekliyorum” ifadesini kullandı.

RUSYA VE AVRUPA’DAKİ TEHLİKELER

Rutte, konuşmasında Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısıyla savaşın Avrupa’ya geri döndüğünü vurgulayarak, “Rusya, kuvvetlerini Çin teknolojisiyle yeniden yapılandırıyor ve beklediğimizden daha hızlı bir şekilde daha fazla silah üretiyor. Mühimmat açısından bakıldığında, Rusya 3 ayda NATO’nun tamamının 1 yılda ürettiği mühimmatı üretiyor” dedi. Rutte, Rusya’nın bu yıl içinde 1500 tank, 3000 zırhlı araç ve 200 İskender füzesi üretmesini beklediklerini de belirtti.

ÇİN VE RUSYA’NIN ASKERİ MODERNİZASYONU

Rutte, Rusya’nın yeni füzelerinin ses hızından birkaç kat hızlı hareket edebildiğini ifade ederken, “Artık doğu ve batı yok, sadece NATO var” dedi. Aynı zamanda Çin’in askeri gücünü hızlı bir şekilde modernize ettiğini ve genişlettiğini belirterek, “Çin’in muharip gücünü 2030 yılına kadar 435 gemiye çıkarması bekleniyor. Ayrıca, 2030’a kadar binden fazla operasyonel nükleer savaş başlığına sahip olmayı hedefliyorlar” ifadesini kullandı.

SAVAŞA HAZIRLANMAK EN İYİ YOLDUR

Barışı korumanın en iyi yolunun savaşa hazırlanmak olduğunu belirten Rutte, “İyimser düşünmek bizi güvende tutmaz. Hayal kurarak tehlikeyi uzaklaştıramayız. Ümit, bir strateji değildir. NATO, daha güçlü, daha adil ve daha ölümcül bir ittifak haline gelmek zorunda” dedi. Rutte, NATO’nun güçlenmesi için savunmaya daha fazla harcama yapılması gerektiğini ifade ederek, “Tüm müttefikler, bu yıl savunmaya gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 2’sini harcama yönündeki ilk hedefe ulaşacak” şeklinde konuştu.

AMERİKA’NIN ROLÜ VE TAHAKKÜMÜ

NATO üyesi ülkelerin sorumluluklarını üstlenmesinin önemine değinen Rutte, “Çünkü Amerika çok uzun süredir üzerine düşenden fazlasını yaptı. Avrupa ve Kanada, ortak güvenliğimiz için daha fazlasını yapacak. Tüm bunlar, ABD’nin NATO’ya yönelik sarsılmaz taahhüdüyle desteklenecek” dedi.