NATO Genel Sekreteri Rutte, Savunmaya Yatırım Yapmalı

MEVCUT ASKERİ KAPASİTENİN YETERSİZLİĞİ

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa’nın güvenliği için mevcut askeri kapasitenin yetersiz olduğuna dikkat çekerek, “Hava ve füze savunma sistemlerinin sayısını 5 kat artırmamız gerekiyor” dedi. Rutte, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (IISS) tarafından düzenlenen Prag Savunma Zirvesi’nde yaptığı açıklamada, Rusya ve Çin’in askeri modernizasyon için büyük yatırımlar yaptığını ve bunun sadece askeri gösteriler amacıyla değil, küresel düzeni değiştirmek ve Avrupa’nın güvenliğine tehdit oluşturmak için kullanıldığını ifade etti.

RUSYA’NIN SAVAŞ EKONOMİSİ

Rutte, “Bugün Rusya bütçesinin yüzde 40’ını savaş ekonomisine ayırıyor. Bu yıl en az 1500 tank, 3 bin zırhlı araç ve yüzlerce İskender füzesi üretecek. Bu eğilim yakın zamanda değişmeyecek. Rusya uzun vadede istikrarsızlaştırıcı ve çatışmacı bir güç olmaya devam edecek” şeklinde konuştu. Haziran ayında Lahey’de gerçekleştirilen NATO liderleri toplantısında önceliklerin savunmaya daha fazla yatırım yapmak ve üretimi hızlandırmak olduğunu hatırlatırken, müttefiklerin 2035 yılına kadar gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 5’ini savunmaya ayırma konusunda anlaştığını belirtti.

SAVUNMA KAPASİTESİ VE HIZLANMAK

Rutte, bu kaynağın en az yüzde 3,5’inin doğrudan savunma ihtiyaçlarına ayrılacağını vurguladı ve, “NATO’nun net kabiliyet hedefleri var. Bu hedefler doğrultusunda hava ve füze savunma sistemlerinin sayısını 5 kat artırmamız gerekiyor. Binlerce tank ve zırhlı araç, milyonlarca topçu mühimmatı, daha fazla insansız hava aracı, siber ve uzay kabiliyetleri gerekiyor” değerlendirmesini yaptı. NATO’nun üretim kapasitesinde ilerleme kaydedildiğini ancak hala yapılacak çok iş olduğunu belirten Rutte, özellikle topçu mühimmatı üretiminde Avrupa ülkelerinin kapasitesinin iki yılda 6 katına çıktığını söyledi.

UKRAYNA’NIN SANAYİ SEFERBERLİĞİ

Rutte, Ukrayna’nın savaşın başından bu yana hızlı bir sanayi seferberliği ile yılda 200’den fazla ağır topçu sistemi ve 4,5 milyon insansız hava aracı üretir hale geldiğini vurguladı ve, “Bu bizim de yönümüz olmalı” ifadelerini kullandı. Savunma sanayisinin üretim kapasitesini artırmasının güvenliğin yanı sıra ekonomik büyüme ve yeni iş imkanları oluşturacağını belirten Rutte, “Amaç provoke etmek değil, korumak. Özgürlüğümüzü ve güvenliğimizi sürdürebilmek için güçlü kalmalıyız” şeklinde sonlandırdı.