NATO Genel Sekreteri Rutte, Silahlanma Çağrısında Bulundu

NATO’DAN SİLAHLANMA ÇAĞRISI

NATO Genel Sekreteri Rutte, Pekin’in askeri geçit törenleri için değil, daha ciddi sebeplerle silahlandığını vurguladı. Rutte, Avrupa’daki müttefiklere daha fazla silahlanma çağrısında bulunarak, Çin ile Rusya’nın iş birliğinin Batı üzerindeki tehditleri artırdığını dile getirdi. İki ülkenin savunma sanayilerinde gerçekleştirdiği iş birliğinin, şimdiye dek benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştığını ifade eden Rutte, Pekin-Moskova ortaklığının uzun süreli bir çatışmaya hazırlandığını öne sürdü.

RUSYA VE ÇİN’İN ORDU MODERNİZASYONU

Prag’da düzenlenen güvenlik konferansında söz alan Genel Sekreter, Rusya ve Çin’in ordularını büyütme ve modernizasyonuna büyük yatırımlar yaptıklarını belirtti. Avrupalıların savunma sanayii üretimlerini artırma çabalarını geliştirmeleri gerektiğini vurguladı. Rutte, “Şu an sahip olduğumuzdan daha fazlasına ihtiyacımız var, çok daha fazlasına” diyerek, Çin ve Rusya’nın silah üretiminin dikkat çekici bir hızda geliştiğini ifade etti.

SAVUNMA VE KORUMA YAKLAŞIMI

Mark Rutte, bu üretimlerin yalnızca Moskova veya Pekin’deki askeri geçitlerde gösteriş için yapılmadığını da belirtti. İki ülkenin, küresel düzeni değiştirme ve özgürlükleri tehdit etme amacıyla saldırganlaştığını savunarak, Batı dünyasında silahlanmaya karşı çıkanlara da seslendi. “Bizim amacımız provoke etmek değil, bizim amacımız korumak” sözleriyle, savunma stratejilerine dair duruşunu net bir şekilde ortaya koydu. Rutte’nin katıldığı konferansta, dünya genelinden siyasi, güvenlik ve savunma sanayii uzmanları bir araya geldi.