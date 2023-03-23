NATO Genel Sekreteri: Savaş yakın zamanda bitmeyecek

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşın yakın zamanda bitmeyeceğini söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in “yakında Ukrayna’da barışın sağlanması gibi bir niyeti olmadığını” söyleyerek Batı’nın “uzun süre boyunca” Kiev’e yardım yardım sağlamaya hazır olması gerektiğini ifade etti.

Rusya’nın Ukrayna’da bir “yıpratma savaşı” yürüttüğünü ifade eden Stoltenberg, bu yaz Vilnius’ta yapılacak zirvede tüm NATO ülkelerinin gayri safi yurt içi hasılalarının en az yüzde 2’sini savunma için kullanacaklarına dair söz vermelerini istedi.

The Guardian’a konuşan Stoltenberg, Ukrayna’nın Bakmut kentine devam eden çatışmaların “Rusya’nın çok ufak ilerlemeler için bile binlerce ve binlerce askeri feda etmeye hazır olduğunu gösterdiğini” belirtti.

“Putin barış planı yapmıyor, daha çok savaş için plan yapıyor” diyen NATO Genel Sekreteri, Moskova’nın giderek askeri endüstri üzerine daha çok düştüğünü ve silahlar için İran ve Kuzey Kore gibi otoriter rejimlere ulaşmaya başladığına dikkati çekti.

Stolrenberg, bu sebeple Batı’nın Ukrayna’ya uzun süre boyunca silah sağlamaya hazır olması gerektiğini ifade etti. NATO Genel Sekreteri, “Bizim onların yanında olmaya devam etmemiz gerekecek, çünkü Rusya’nın amacı Ukrayna’yı yıpratmak. Konu, savaşı sürdürebilecek endüstriyel kapasiteye sahip olmak” dedi.