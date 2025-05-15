NATO Genel Sekreteri Türkiye’nin Rolunu Vurguladı

RUSYA-UKRAYNA MÜZAKERELERİ İÇİN TÜRKİYE’NİN ÖNEMİ

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İstanbul’da gerçekleştirilecek Rusya-Ukrayna müzakereleri konusunda önemli değerlendirmelerde bulundu. Rutte, “Türkiye burada büyük bir rol oynuyor çünkü Türkiye tüm ilgili ortaklarla iyi ilişkilere sahip.” diyerek Türkiye’nin müzakerelerdeki stratejik konumunu vurguladı. Antalya’daki NEST Kongre Merkezi’nde düzenlenen NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ikinci gününde basın mensuplarına açıklamalar yapan Rutte, Türkiye’ye bu önemli toplantıya ev sahipliği için teşekkür etti. Ayrıca, haziranda gerçekleştirilecek NATO Zirvesi’nde “Rusya tehdidi”, “Çin ordusunun inşası” ve terörizm gibi kritik konuların masaya yatırılacağını belirtti.

SAVUNMA HARCAMALARI VE STRATEJİK HAZIRLIKLAR

Rutte, NATO’nun kendini koruması adına yeterli bütçeyi ayırması ve gerekli savunma sanayisi üretimini yapması gerektiğine işaret ederek, Rusya’dan daha güçlü bir konumda olmaları gerektiğini ifade etti. Ayrıca, Ukrayna’daki savaşı sona erdirme ve kalıcı barışı sağlama çabaları için neler yapılabileceği konusunda istişarelerde bulunduklarını aktardı. Rutte, sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve haziranda yapılacak NATO Zirvesi öncesinde birçok ülkenin yüzde 2’lik savunma harcaması sınırına ulaşmayı hedefleyeceğini ifade etti. Ancak 8 NATO üyesinin bu sınıra henüz gelmediğinin altını çizdi.

ABD’NİN BEKLENTİLERİ VE UZLAŞMA ARAYIŞI

Rutte, NATO Zirvesi’ne İttifak dışındaki partnerlerin katılımıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadığını belirtti. Savunma harcamalarının artırılması gerekliliğine dikkat çekerek, ABD gibi ülkelerin bu konuda beklentileri olduğunu dile getirdi. Rutte, “Ukrayna’nın ateşkes ve acil müzakerelere hazır olduğu çok net. Bu, kesinlikle açık.” ifadesiyle durumu özetledi. Sözlerini devam ettirerek, “Top artık açıkça Rus sahasında. Ne yaptıklarını, neden burada olduklarını veya olmadıklarını açıklamalılar.” şeklinde bir değerlendirme yaptı.

TÜRKİYE’NİN ROLÜ VE SAVUNMA SANAYİSİ

Rutte, Ukrayna ile Rusya arasındaki iletişim kopukluğunu da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın gidermiş olabileceğini belirtti. İstanbul’da gerçekleşecek müzakereler için Türkiye’nin ciddi bir ortam sunduğunu ifade ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın bu müzakereleri olumlu şekilde sonuçlandırabileceğine inandığını vurguladı. Almanya’nın Eurofighter savaş uçağı satışlarıyla ilgili soruya da yanıt veren Rutte, NATO üyelerinin birbirlerine silah satışında kısıtlama getirmemesi gerektiğini belirtti. Türkiye’nin savunma sanayisinin “oldukça etkileyici” olduğuna dikkat çekerek, Türk firmalarının Avrupa, ABD ve Kanada’daki firmalarla gerçekleştirdiği işbirliklerine de işaret etti.