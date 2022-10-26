NATO Genel Sekreteri: Yakında Türkiye’ye gideceğim

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç’in üyeliği konusuna değindi, Türkiye’ye ise ziyaret gerçekleştireceğini söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yakın bir tarihte Türkiye’ye geleceğini açıkladı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Stoltenberg’in açıklamalarından konu başlıkları şu şekilde:

-Türkiye, Finlandiya ve İsveç’in üçlü mutabakat kapsamında çalışıyor olmalarından memnunuz.

-Hem yakın müttefikimiz Türkiye hem de Finlandiye ve İsveç ile temas halindeyiz.

-Yakın bir tarihte Türkiye’ye gideceğim