NATO gizli belgeleri sızdırıldı iddiası

NATO gizli belgelerinin hackerler tarafından sızdırıldı iddiası üzerine NATO sözcüsünden açıklama geldi.

NATO, MBDA Füze Sistemleri firmasının, gizli askeri bilgiler de içeren verilerinin bir hacker grubu tarafından internet ortamında satılmasıyla ilgili inceleme başlattı.

BBC’nin haberine göre, hackerların ele geçirip sattığı veriler arasında Ukrayna savaşında kullanılan NATO silahlarının tasarımları da var. MBDA, verilerinin çalındığını doğruladı ancak gizli askeri belgelerin hiçbirinin kendilerine ait olmadığını duyurdu. Konuyla ilgili konuşan bir NATO sözcüsü de “Herhangi bir NATO ağının gizliliğinin ihlâl edildiğine dair bir emare yok” dedi.