NATO Güvenlik Garantileri İçin Toplantı

GÜVENLİK GARANTİLERİ KISA SÜREDE NETLEŞECEK

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, yarın Paris’te gerçekleştirilecek toplantının ardından Ukrayna için sağlanacak güvenlik garantilerinin kısa sürede belirginleşeceğini ifade ediyor. Rutte, Brüksel’de Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis ile düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Avrupalılar, şubattan itibaren bir araya geldi. Daha sonra Japonya ve Avustralya gibi ülkeler de bu ‘Gönüllüler Koalisyonu’na katıldı” şeklinde sözler sarf etti.

GELİŞMELERİNDEN BAHSETTİ

Üç hafta önce yaşanan önemli gelişmelere de değinen Rutte, “AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve diğer liderlerle yapılan telefon görüşmesinde, ABD Başkanı Donald Trump güvenlik garantilerinin bir parçası olmak istediğini açıkladı. Bu, güvenlik garantileri konusunda büyük bir ilerleme oldu” ifadelerini kullandı.

TOPLANTININ ÖNEMİ VURGULANDI

Rutte, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin Avrupalı liderlerle Paris’teki toplantısı hakkında da bilgi verdi. “Avrupalılar ve diğer ortaklarımız, Genelkurmay Başkanları ve Savunma Bakanları düzeyinde çalışmaları son aşamaya getiriyor. Yarınki toplantı çok önemli olacak. Kısa süre içinde hep birlikte neler sunabileceğimiz netleşecek” dedi. Ukrayna’nın gelecek süreç açısından önemini belirten Rutte, “Ukraynalıların birinci önceliği, bu savaş bittiğinde aynı şeyin bir daha asla yaşanmamasıdır. Rusların Ukrayna’dan toprak koparmaya çalışmadığı bir düzen istiyorlar” diye konuştu.