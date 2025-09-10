NATO Hava Savunması Güçlendirilecek

POLONYA’DA RUS İHA İHLALİNE CEVAP

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Brüksel’deki NATO Kuzey Atlantik Konseyi toplantısı sonrasında düzenlediği basın toplantısında, Polonya’nın hava sahasının Rus insansız hava araçları tarafından ihlal edilen durumunu değerlendirdi. Rutte, Polonya hava sahasına birçok Rus insansız hava aracının girmesi üzerine, “Hava savunmamız devreye girdi ve NATO topraklarının savunulması, tasarlandığı şekilde başarıyla sağlandı. Polonya ile birlikte bu operasyona birçok müttefik katıldı. Bunlar arasında Polonya F-16’ları, Hollanda F-35’leri, İtalyan AWACS’ı, NATO çok rollü tanker nakliye uçağı ve Alman Patriot sistemleri yer aldı” şeklinde konuştu.

NATO’DAN DAYANIŞMA MESAJI

Rutte, Polonya’nın NATO’nun kuruluş anlaşmasının 4. maddesine dayanarak yaptığı başvurunun ardından, NATO Atlantik Konseyi’nin bu sabah bir toplanma gerçekleştirdiğini belirtti. “Müttefikler, Polonya ile dayanışmalarını ifade etti ve Rusya’nın pervasız davranışını kınadı. Olayla ilgili tam değerlendirme sürüyor. Açık olan şey, dün geceki ihlalin münferit bir hadise olmadığıdır,” diyerek durumu aktardı. Rutte, müttefik güçlerin doğu kanadı boyunca caydırıcılık ve savunmadaki duruşunu aktif olarak yönetmeye devam edeceğini ifade etti. “Müttefikler, ittifak topraklarının her karışını savunma konusunda kararlıdır. Doğu kanadındaki durumu yakından inceleyeceğiz. Hava savunmalarımız, sürekli hazır durumda olacaktır” dedi.

RUSYA’YA UKRAYNA İLE İLGİLİ UYARI

Bu durumun NATO’nun ve Lahey’deki zirvede üzerinde anlaşma sağlanan rotanın önemini bir kez daha gözler önüne serdiğini belirten Rutte, “Savunmamıza daha fazla yatırım yapmamız, caydırıcılık ve savunma için ihtiyaç duyduğumuz kaynaklara ulaşmamız gerekiyor,” açıklamasında bulundu. Rutte, Rusya’nın Ukrayna’da sivilleri ve sivil altyapıyı sık sık hedef alan saldırı düzenlediğini ve NATO müttefiklerinin Ukrayna’ya destek sağlama konusunda kararlı olduklarının altını çizdi.

PUTİN’E MESAJ

Basın toplantısında, Polonya’daki olayın kasıtlı bir saldırı olup olmadığına dair bir soru üzerine Rutte, “Söylediğim gibi, tam değerlendirme sürüyor. Ancak elbette, kasıt olsun ya da olmasın, bu kesinlikle pervasızca bir davranıştır. Kesinlikle tehlikelidir. Ama tekrar ediyorum, değerlendirme sürüyor,” ifadelerini kullandı. Rutte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yönelik mesajında ise, “Putin’e mesajım açık. Ukrayna’daki savaşı durdur. Şu anda, esasen masum sivillere ve sivil altyapıya yönelmiş olan savaşı tırmandırmaya son ver. Müttefik hava sahasını ihlal etmeyi bırak. Ve bil ki, biz hazırız, teyakkuzdayız ve NATO topraklarının her karışını savunacağız” dedi.

NATO’NUN REAKSİYONU VE OPERASYONUN BAŞARISI

Rutte, Polonya’daki ihlale karşı gösterilen tepkinin NATO’nun hava savunma kapasitesi açısından önemli olduğunu vurgulayarak, “Bana sorarsanız dünkü olay, NATO ve müttefiklerin, Polonya ile birlikte Hollanda, İtalya ve Almanya’nın başarılı bir tepki ortaya koyduğunu gösteriyor. Herkesin katkısı vardı ve gerçekten çok etkilendim. Elbette her zaman bir adım önde olduğumuzdan emin olmamız gerekiyor. Ama dün gece, hava sahası da dahil olmak üzere NATO topraklarının her karışını savunabileceğimiz görüldü,” şeklinde değerlendirdi.