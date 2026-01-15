NATO HAVELSAN Anlaşması Yunanistan’da Tartışma Yarattı

NATO ile HAVELSAN arasında imzalanan yazılım sözleşmesi, Yunanistan’da hükümete yönelik eleştirileri tetikledi. NATO, modern orduların “merkezi sinir sistemi” olarak nitelendirilen ve hava, kara ile denizdeki dost unsurların uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlayan Taktik Data Link Yönetim Merkezi Ağ Planlama Yazılımı için HAVELSAN ile anlaşma sağladı.

SAVUNMA KULLANIMI VE PAYLAŞIMI DEĞİŞİYOR

Bu yazılım, ihbar ve komuta kontrol merkezleri ile havadan erken ihbar uçakları, savaş uçakları, gemiler, radar sistemleri ve kara unsurları gibi birçok bileşenin sürekli veri, konum, hedef bilgisi ve radar izi gibi bilgileri paylaşmalarını sağlıyor. HAVELSAN’ın bu başarı, Yunan siyasetinde dikkat çekici bir konuyu gündeme getirdi. Yunan siyasetçisi ve eski Avrupa Parlamentosu Milletvekili Giorgos Kyrtsos, Yunan hükümetini Türkiye’nin teknolojik atılımlarına karşı “yetersiz kalmak” ve “stratejik hatalar yapmak” ile suçladı.

Kyrtsos, HAVELSAN’ın NATO ile gerçekleştirdiği sözleşmeye dikkat çekerek, bu durumun Yunanistan’ın savunma sırlarını riske atabileceğini öne sürdü. Yunan hükümetine Türkiye’nin bu alandaki yükselişine karşı daha tedbirli olması gerektiği yönünde eleştirilerde bulunan Kyrtsos, sosyal medya üzerinden paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Türkiye’nin savunma sanayisindeki teknolojik gelişiminin bir göstergesi de Türk HAVELSAN’ın, doğrudan Türk Silahlı Kuvvetleri ile bağlantılı olarak, NATO ile imzaladığı sözleşmedir.”

SAVUNMA SIRLARI RİSK ALTINDA

Kyrtsos, “Bu sözleşme, erken uyarı uçakları, savaş uçakları, savaş gemileri, radar sistemleri, kara birimleri ve füze sistemleri arasındaki iletişim koordinasyonunu destekleyecek yazılımın tedarikini kapsamaktadır. NATO ile Yunan koordinasyonu için Türk yazılımı kullanılması, savunma sistemimizin gizli bilgilerine sızılması konusunda yüksek bir Türk nüfuzu olasılığı anlamına gelmektedir.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Türkiye’nin savunma teknolojisi ve askeri sanayi konularındaki NATO ve Avrupa düzeyindeki ilerlemesi, hükümetin liderliğini sorgulatmalıdır.”