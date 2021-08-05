NATO ile kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri’nden yapılan son dakika haberine göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. bugün (5 Ağustos) telefonda görüşmüştür. Genel Sekreter Stoltenberg, ülkemizde devam etmekte olan yangınlar için taziye ve geçmiş olsun dileklerini iletmiştir. NATOnun Türkiyeyle dayanışma içinde olduğunu belirtmiştir. Görüşmede ayrıca, Afganistandaki durum da ele alınmıştır.

“Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bugün (5 Ağustos) telefonda görüşmüştür. Genel Sekreter Stoltenberg, ülkemizde devam etmekte olan yangınlar için taziye ve geçmiş olsun dileklerini iletmiştir. NATOnun Türkiyeyle dayanışma içinde olduğunu belirtmiştir. Görüşmede ayrıca, Afganistandaki durum da ele alınmıştır.”