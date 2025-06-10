NATO’nun Gücü İçin Yatırım Zorunlu

RUSYA’YA KARŞI HAZIRLIK DÖNEMİ

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya’nın ordusunu hızla yeniden yapılandırdığını ve beklenenden çok daha hızlı silah ürettiğini ifade ederek, “Rusya, NATO’ya karşı askeri güç kullanmaya 5 yıl içinde hazır olabilir” dedi. Rutte, Temmuz’da Hollanda’nın Lahey kentinde gerçekleşecek zirvede liderlerin, üye ülkelerin Gayrisafi Yurt İçi Hasılasının (GSYH) yüzde 5’ini savunma harcamalarına ayırma hedefi üzerinde uzlaşmasını beklediğini belirtti.

ADİL GÜVENLİK PAYLAŞIMI

Rutte, NATO’yu daha adil bir yapıya kavuşturma planları olduğunu ve güvenlik sorumluluğunu daha dengeli bir şekilde paylaştıracaklarını aktardı. “Her müttefik kendi payına düşeni yapmalı, çünkü ABD bu yükün fazlasını üstleniyor. Avrupa ve Kanada daha fazla katkı sağlayacak, ABD ise NATO’ya kararlı bağlılığını sürdürecek” şeklinde konuştu. Rusya’nın, Çin, Kuzey Kore ve İran ile iş birliği yaparak askeri kapasitesini geliştirdiğini vurguladı. “Rusya, Çin teknolojisiyle ordusunu yeniden organize ediyor ve beklenenden çok daha hızlı silah üretiyor. NATO’nun bir yılda ürettiği mühimmatı, Rusya üç ayda üretiyor. Bu yıl 1500 tank, 3 bin zırhlı araç ve 200 İskender füzesi üretmesi öngörülüyor” dedi.

YENİ DENGELERİN GEREKLİLİĞİ

Rutte, “Kendimizi aldatmayalım, artık hepimiz doğu cephesindeyiz. Yeni nesil Rus füzeleri, ses hızının çok üzerinde seyrediyor. Avrupa başkentleri arasındaki mesafeler artık sadece dakikalarla ölçülüyor. Doğu ya da batı diye bir ayrım yok, sadece NATO var” açıklamasıyla durumun ciddiyetine dikkat çekti.

Savunma harcamalarında GSYH’nin yüzde 5’ini hedeflemenin rastgele bir durum olmadığını vurgulayan Rutte, savunmada ciddi bir atılım yapılması gerektiğini belirtti. Geçtiğimiz hafta ittifakın savunma bakanları tarafından üzerinde anlaşılan yeni hedeflere ilişkin olarak, hava ve füze savunmasında yüzde 400’lük bir artışın gerekli olduğunu söyledi. “Rusya’nın, Ukrayna’da gökyüzünden nasıl korku saldığını görüyoruz. Ordularımızın binlerce zırhlı araca, tanka ve milyonlarca top mermisine ihtiyacı var” dedi.

GELECEK YATIRIM STRATEJİLERİ

Lojistik, tedarik, ulaşım ve sağlık desteği gibi destekleyici kapasiteleri iki katına çıkarmak gerektiğini ifade eden Rutte, müttefiklerin daha fazla savaş gemisi ve uçak için yatırım yapacağını belirtti. “Örneğin, ABD’nin müttefikleri toplamda en az 700 F-35 savaş uçağı alacak. Ayrıca daha fazla insansız hava aracı (İHA) ve uzun menzilli füze sistemlerine yatırım yapılacak. Uzay ve siber yeteneklere daha fazla kaynak ayıracağız. Açık olan şu ki, daha fazla yatırım yapmazsak, ortak savunmamız inandırıcı olmaz” şeklinde son sözlerini aktardı.