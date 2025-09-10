NATO’nun Hava Savunması Güçlü Kalacaktır

POLONYA HAVA SAHASINDA RUS İHA İHLALİ

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Brüksel’de gerçekleşen NATO Kuzey Atlantik Konseyi toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, Polonya’nın hava sahasının Rus insansız hava araçları tarafından ihlal edilmesine dikkat çekti. Rutte, Polonya hava sahasına birçok Rus insansız hava aracının girdiğini belirtti ve “Hava savunmamız devreye girdi ve NATO topraklarının savunulması, tasarlandığı şekilde başarıyla sağlandı. Polonya ile birlikte bu operasyona birçok müttefik katıldı. Bunlar arasında Polonya F-16’ları, Hollanda F-35’leri, İtalyan AWACS’ı, NATO çok rollü tanker nakliye uçağı ve Alman Patriot sistemleri yer aldı” şeklinde ifade etti.

MÜTTEFİKLERDEN DAYANIŞMA VURGUSU

Rutte, Polonya’nın NATO’nun kuruluş anlaşmasının 4. maddesi uyarınca yaptığı başvurunun ardından NATO Atlantik Konseyi’nin bu sabah durum değerlendirmesi yaptığını açıkladı. “Müttefikler, Polonya ile dayanışmalarını ifade etti ve Rusya’nın pervasız davranışını kınadı. Olayla ilgili tam değerlendirme sürüyor. Açık olan şey, dün geceki ihlalin münferit bir hadise olmadığıdır,” dedi. Rutte, Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı’nın doğu kanadı boyunca caydırıcılık ve savunmadaki duruşu aktif şekilde yöneteceğini vurguladı. “Müttefikler, ittifak topraklarının her karışını savunma konusunda kararlıdır. Doğu kanadındaki durumu yakından inceleyeceğiz. Hava savunmalarımız, sürekli hazır durumda olacaktır,” diye ekledi.

SAVUNMA YATIRIMLARI VE UKRAYNA’YA DESTEK

Bu olayın, NATO’nun ve Lahey’deki zirvede kararlaştırılan rotanın önemini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade eden Rutte, “Savunmamıza daha fazla yatırım yapmamız, caydırıcılık ve savunma için ihtiyaç duyduklarımıza ulaşmak için savunma üretimimizi artırmamız ve güvenliği bizimkiyle iç içe olan Ukrayna’yı desteklemeye devam etmemiz gerekiyor,” dedi. Rutte, Rusya’nın Ukrayna’daki sivilleri ve sivil altyapıyı sürekli hedef alan tehlikeli bir saldırı savaşı yürüttüğünü vurguladı ve NATO müttefiklerinin Ukrayna’ya desteği artırma konusunda kararlı olduklarını söyledi.

KASITLI SALDIRI OLUP OLMADIĞINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Basın toplantısında, Polonya’daki olayın kasıtlı bir saldırı olup olmadığına dair soruya Rutte, “Söylediğim gibi, tam değerlendirme sürüyor. Ancak elbette, kasıt olsun ya da olmasın, bu kesinlikle pervasızca bir davranıştır. Kesinlikle tehlikelidir. Ama tekrar ediyorum, değerlendirme sürüyor,” yanıtını verdi.

RUSYA’YA MESAJ

Rutte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yönelik mesajını ise, “Putin’e mesajım açık. Ukrayna’daki savaşı durdur. Şu anda esasen masum sivillere ve sivil altyapıya yönelmiş olan savaşı tırmandırmaya son ver. Müttefik hava sahasını ihlal etmeyi bırak. Ve bil ki, biz hazırız, teyakkuzdayız ve NATO topraklarının her karışını savunacağız,” şeklinde aktardı. Rutte, NATO’nun hava savunma kapasitesinin insansız hava araçlarına karşı neler sunduğunu da belirtti. “Bana sorarsanız dün gece tanık olduğumuz şey, NATO ve müttefiklerin, fakat tabii Polonya’nın kendisi ile beraber aynı zamanda Hollanda, İtalya ve Almanya’nın çok başarılı bir tepki ortaya koymasıydı. Herkesin katkısı vardı ve gerçekten çok etkilendim,” ifadelerini kullandı. Rutte, “Elbette her zaman bir adım önde olduğumuzdan emin olmamız gerekiyor. Ama dün gece, hava sahası da dahil olmak üzere NATO topraklarının her karışını savunabileceğimiz görüldü,” diyerek konuşmasını tamamladı.