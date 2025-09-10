NATO, Polonya’da Hazırlıklara Devam Ediyor

EUROPA’DA TANSON YÜKSEK

Avrupa’nın kuzey bölgesinde şu an tansiyon yüksek. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Brüksel’deki NATO Kuzey Atlantik Konseyi toplantısının ardından yaptığı basın toplantısında, dün gece Polonya’nın hava sahasına yapılan Rus insansız hava aracı ihlallerine dikkat çekti. Rutte, “Polonya hava sahasına çok sayıda Rus insansız hava aracı girdi. Hava savunmamız devreye girdi ve NATO topraklarının savunulması başarıyla sağlandı. Bu operasyona Polonya ile birlikte birçok müttefik katıldı. Bunlar arasında Polonya F-16’ları, Hollanda F-35’leri, İtalyan AWACS uçağı, NATO çok rollü tanker nakliye uçağı ve Alman Patriot sistemleri yer aldı.” şeklinde konuştu.

POLONYA İÇİN DAYANIŞMA VE DURUM DEĞERLENDİRMESİ

Rutte, Polonya’nın NATO’nun kuruluş anlaşmasının 4. maddesi çerçevesinde yaptığı başvuru sonrası NATO Atlantik Konseyi’nin sabah saatlerinde durum değerlendirmesi yaptığını belirtti. “Müttefikler, Polonya ile dayanışmalarını ifade etti ve Rusya’nın pervasız davranışını kınadı. Olayla ilgili tam değerlendirme sürüyor. Açık olan şey, dün geceki ihlalin münferit bir hadise olmadığıdır.” dedi.

DOĞU KANADINDAKİ DURUMUN TAKİBİ

Rutte, “Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı, doğu kanadı boyunca caydırıcılık ve savunma duruşumuzu aktif bir şekilde yönetmeye devam edecek. Müttefikler, ittifak topraklarının her karışını savunma konusunda son derece kararlıdır. Doğu kanadındaki durumu yakından inceleyeceğiz. Hava savunmalarımız sürekli hazır durumda olacaktır.” ifadesini kullandı. Bu durumun NATO’nun Lahey’deki zirvede üzerinde anlaşılan rotanın önemini yeniden ortaya koyduğunu belirten Rutte, “Savunmamıza daha fazla yatırım yapmamız, caydırıcılık ve savunma için ihtiyaç duyduklarımıza ulaşmak amacıyla savunma üretimimizi artırmamız ve güvenliği sağlamak için Ukrayna’yı desteklemeye devam etmemiz gerekiyor.” dedi.

KARARLILIK VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Rutte, Polonya’daki olayın kasıtlı bir saldırı olup olmadığını sorgulayan bir soruya “Söylediğim gibi, tam değerlendirme sürüyor. Kasıt olsun ya da olmasın, bu kesinlikle pervasızca bir davranıştır. Tehlikelidir. Ama yine de değerlendirme devam ediyor.” şeklinde yanıt verdi.

PUTİN’E MESAJ

Rutte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yönelik mesajını açıklarken, “Putin’e mesajım açık: Ukrayna’daki savaşı durdur. Masum sivillere ve sivil altyapıya yönelik savaşı tırmandırmayı bırak. Müttefik hava sahasını ihlal etmeyi bırak ve bil ki biz her zaman hazırız ve teyakkuzdayız.” dedi.

NATO VE MÜTTEFİKLERİN BAŞARILI TEPKİSİ

Rutte, NATO’nun hava savunma kapasitesi hakkında bir soru üzerine, “Bana sorarsanız dün gece tanık olduğumuz şey, NATO ve müttefiklerinin, aynı zamanda Polonya’nın kendisi ile birlikte, çok başarılı bir tepki vermesiydi. Herkesin katkısı vardı ve gerçekten çok etkilendim. Elbette her zaman bir adım önde olduğumuzdan emin olmamız gerekiyor. Ancak dün gece, hava sahası da dahil olmak üzere NATO topraklarının her karışını savunabileceğimiz gösterildi.” ifadelerini kullandı.