NATO: Rusya ve Çin de mücadelede yer almalı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Çin ve Rusya'ya çağrı yaptı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Afganistan konusunda Çin ve Rusya’nın da mücadelede yer alması gerektiğini belirtti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya ve Çin’in uluslararası toplumun diğer üyeleriyle birlikte Afganistan’ın terör örgütlerinin kendi amaçları için kullanacakları bir yer haline gelmesini önlemesi gerektiğini söyledi.

Sunday Telegraph’a konuşan Stoltenberg, “Rusya ve Çin de dahil, uluslararası toplumun Afganistan’ın terör örgütlerinin istedikleri gibi hareket edebileceği, ülkelerimize karşı saldırılar hazırlayabileceği, düzenleyebileceği, planlayabileceği ve finanse edebileceği bir yer haline gelmesini önlemesi konusuna kesinlikle katılıyorum” ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, eski Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani’nin ‘ani çöküşündeki’ kilit etkenin ülkenin siyasi ve askeri yöneticilerinin yanlış hesaplamaları olduğunu ifade etti.

Kabil’in ülkeyi savunmaya yönelik net planları olmadığını, Afgan askerlerine ne maaş ne mühimmat verildiğini belirten Stoltenberg, Afganistan güvenlik güçlerine 20 yıl boyunca yapılan önemli yatırımlardan sonra Taliban’a daha uzun süre direnmelerini beklemenin makul olduğunu belirtti.