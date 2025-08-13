NATO, Top Artık Putin’in Sahasında

RUSYA-UKRAYNA GÖRÜŞMELERİNDE ABD’NİN ROLÜ

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD’nin Rusya-Ukrayna görüşmelerine katılmaya devam edeceğini ve barış sürecinde artık topun Putin’in sahasında olduğunu ifade etti. Rutte, çevrim içi toplantının ardından sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Toplantıya, ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve diğer Avrupalı liderler katıldı.

TOPLANTIDAN ÇIKAN SONUÇLAR

Rutte, Trump’ın yarın Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile yapacağı zirve öncesinde bu görüşmenin gerçekleştirildiğini bildirdi. Rutte, “Bu korkunç savaşın sona erdirilmesi, adil ve kalıcı bir barışın sağlanması için birlik içindeyiz” şeklinde konuştu. Rutte, Trump’ın liderliğine ve müttefiklerle sağlanan yakın iş birliğine minnettar olduğunu vurguladı. “Top artık Putin’in sahasında” ifadesiyle durumu değerlendirdi.