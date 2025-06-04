NATO Toplantısı İçin Brüksel’de

UKRAYNA TEMAS GRUBU TOPLANTISI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO üyesi ülkelerin Savunma Bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilen Ukrayna Temas Grubu Toplantısı’na katıldı. Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için bulunduğu Belçika’nın başkenti Brüksel’de temaslarına devam ediyor.

DEVAM EDEN TEMASLAR

Brüksel’de, NATO üyesi ülkeler arasındaki iş birliğini güçlendirmek ve Ukrayna’ya yönelik destekleri artırmak amacıyla düzenlenen bu toplantı, önemli bir platform oluşturuyor. Bakan Güler’in bu toplantılardaki katılımı, bölgesel güvenliğin sağlanmasına katkı sağlıyor.