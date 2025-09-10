NATO Topraklarını Savunacağız, Putin Dikkat!

AVRUPA’DA TANSİYON ARTMAKTA

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Brüksel’deki NATO Kuzey Atlantik Konseyi toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında, Polonya’nın hava sahasının Rus insansız hava araçları tarafından ihlal edildiğine dikkat çekti. Rutte, “Polonya hava sahasına çok sayıda Rus insansız hava aracının girdi. Hava savunmamız devreye girdi ve NATO topraklarının savunulması, tasarlandığı şekilde başarıyla sağlandı. Polonya ile birlikte bu operasyona birçok müttefik katıldı. Bunlar arasında Polonya F-16’ları, Hollanda F-35’leri, İtalyan AWACS’ı, NATO çok rollü tanker nakliye uçağı ve Alman Patriot sistemleri yer aldı.” şeklinde konuştu.

POLONYA’NIN BAŞVURUSU İLE DURUM DEĞERLENDİRİLDİ

Rutte, Polonya’nın NATO’nun kuruluş anlaşmasının 4. maddesine dayalı talebinin ardından, NATO Atlantik Konseyi’nin toplandığını belirtti. “Müttefikler, Polonya ile dayanışmalarını ifade etti ve Rusya’nın pervasız davranışını kınadı. Olayla ilgili tam değerlendirme sürüyor. Açık olan şey, dün geceki ihlalin münferit bir hadise olmadığıdır.” dedi. Rutte, doğu kanadı boyunca caydırıcılık ve savunmadaki duruşlarının aktif yönetileceğini ve NATO müttefiklerinin ittifak topraklarının her karışını savunma konusundaki kararlılığını vurguladı.

SAVUNMA YATIRIMLARINI ARTIRMALIYIZ

Rutte, savunma alanında yapılacak yatırımların önemine vurgu yaparak, “Savunmamıza daha fazla yatırım yapmalıyız. Caydırıcılık ve savunma için ihtiyaç duyduklarımıza ulaşmak için savunma üretimimizi artırmamız ve güvenliği bizimle iç içe olan Ukrayna’yı desteklemeye devam etmeliyiz.” ifadelerini kullandı. Rusya’nın Ukrayna’da sivillere yönelik saldırılarına dair de NATO müttefiklerinin destek vermekte kararlı olduğunu söyledi.

OLAYIN DEĞERLENDİRMESİ DEVAM EDİYOR

Polonya’daki olayın kasıtlı bir saldırı olup olmadığı sorusuna yanıt veren Rutte, “Tam değerlendirme sürüyor. Ancak elbette, kasıt olsun ya da olmasın, bu kesinlikle pervasızca bir davranıştır ve tehlikelidir. Ama tekrar ediyorum, değerlendirme sürüyor.” açıklamasında bulundu.

PUTİN’E MESAJ: HAZIRIZ VE TEYAKKUZDAYIZ

Rutte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yönelik mesajının ne olduğuna yönelik bir soruya ise, “Putin’e mesajım açık. Ukrayna’daki savaşı durdur. Masum sivillere ve sivil altyapıya yönelmiş savaşı tırmandırmayı bırak. Müttefik hava sahasını ihlal etmeyi bırak. Bil ki, biz hazırız, teyakkuzdayız ve NATO topraklarının her karışını savunacağız.” yanıtını verdi.

NATO’NUN CEVABI ETKİLEYİCİ OLDU

Basın toplantısında Rutte, NATO’nun hava savunma kapasitesinin ve insansız hava araçlarına karşı geliştirilen tepkilerin başarılı olduğunu belirterek, “Dün gece tanık olduğumuz şey, NATO ve müttefiklerin, Polonya’nın kendisi ile birlikte, Hollanda, İtalya ve Almanya’nın başarılı bir tepki ortaya koymasıydı. Herkesin katkısı vardı ve gerçekten çok etkilendim.” dedi. Rutte, her zaman bir adım önde olmak için çaba göstermeleri gerektiğinin altını çizdi.