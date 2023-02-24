NATO: Ukrayna’da daha fazla çatışmaya hazırlanmalıyız

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna’da daha fazla çatışmaya hazırlanmaları gerektiğini söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’da barışa hazırlandığına dair hiçbir işaret bulunmadığını belirterek, “Daha fazla çatışmaya hazırlanmalıyız. Rusya, Birinci Dünya Savaşı’ndan bu yana görülmemiş bir şekilde cepheye çok sayıda asker göndermeye devam ediyor” dedi.

Çin, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin birinci yılında, “krizin siyasi çözümüne” ilişkin 12 maddelik bir bildiri yayımladı. Birleşmiş Milletler ise işgalin birinci yıl dönümünde Rusya’yı kınadı ve Moskova’dan Ukrayna’daki askerlerini çekmesini, savaşı da durdurmasını istedi.

NATO Genel Sekreteri, Belçika’da Flaman kamu yayıncısı VRT’de yayımlanan röportajında, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin birinci yılına ilişkin gelişmeleri değerlendirdi.

Stoltenberg, Rusya’nın Ukrayna’da yeni geniş çaplı bir saldırı düzenleyip düzenlemeyeceğine ilişkin bir soru üzerine, hiçbir koşulda Putin’in barış istediğine dair hiçbir işaret bulunmadığını söyledi.

Moskova hükümetinin, Birinci Dünya Savaşı’ndan bu yana, cepheye görülmemiş sayıda asker gönderdiğine işaret eden Stoltenberg, “Daha fazla çatışmaya hazırlanmalıyız” dedi.

Genel Sekreter, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Rusya’nın bu saldırılarını püskürtebilmek için Ukrayna’nın, Batı ülkelerinin desteğine ihtiyacı var. Müttefikler, sürekli olarak hangi silahları tedarik edebileceğimize bakıyor ancak şu anda Ukrayna’da bulunan silahlar için yeterli cephane sağlamak daha önemli. Bu bir yıpratma savaşı, lojistik bir savaş.”