Haberler

NATO Üyesi Ülkelerin Toplantısı Duyuruldu

NATO ASKERİ KOMİTE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

NATO Askeri Komite Başkanı Giuseppe Cavo Dragone, NATO üyesi devletlerin genelkurmay başkanlarının bugün çevrim içi bir toplantı yapacağını bildirdi. Dragone, sosyal medya hesabından paylaştığı duyuruda, 32 üye ülkenin genelkurmay başkanlarının video konferans aracılığıyla bir araya geleceğini belirtti.

İLK KEZ KATILIM

Dragone, toplantıda ilk kez NATO Avrupa Kuvvetleri Komutanı Alekus Grinkeviç’in yer alacağını ve Grinkeviç’ten Ukrayna’daki diplomatik çabaların gelişimi çerçevesinde “güncel güvenlik durumu” hakkında bilgi almayı umduğunu ifade etti.

ÖNEMLİ

Haberler

16 Operasyon Düzenlendi, 21 Şüpheli Yakalandı

İzmir’de düzenlenen 16 kaçakçılık operasyonunda 5 milyon lira değerinde makaron, gümrük kaçağı sigara ve tarihi eserler gibi birçok kaçak malzeme ele geçirildi.
Haberler

Ali Ertaş Yeni Eve Taşındı

Kentsel dönüşüm nedeniyle evinden ayrılan halk ozanı Neşet Ertaş'ın kardeşi Ali Ertaş, hayırseverler sayesinde yeni bir eve kavuştu ve mutluluk yaşadı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.