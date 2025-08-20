NATO Üyesi Ülkelerin Toplantısı Duyuruldu

NATO ASKERİ KOMİTE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA
NATO Askeri Komite Başkanı Giuseppe Cavo Dragone, NATO üyesi devletlerin genelkurmay başkanlarının bugün çevrim içi bir toplantı yapacağını bildirdi. Dragone, sosyal medya hesabından paylaştığı duyuruda, 32 üye ülkenin genelkurmay başkanlarının video konferans aracılığıyla bir araya geleceğini belirtti.
İLK KEZ KATILIM
Dragone, toplantıda ilk kez NATO Avrupa Kuvvetleri Komutanı Alekus Grinkeviç’in yer alacağını ve Grinkeviç’ten Ukrayna’daki diplomatik çabaların gelişimi çerçevesinde “güncel güvenlik durumu” hakkında bilgi almayı umduğunu ifade etti.