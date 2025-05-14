NATO, Yusuf Dikeç’i Tanıttı

NATO’DAN YUSUF DİKEÇ’E TEŞEKKÜR

NATO, Türkiye’nin düzenlediği NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı için hazırladığı videoda Yusuf Dikeç’e yer verdi. Türkiye, 14-15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen bu toplantıya ev sahipliği yapıyor.

TOPLANTIDA YUSUF DİKEÇ VURGUSU

Toplantı çerçevesinde sosyal medya hesapları üzerinden bir paylaşımda bulunan NATO, videoda 2024 Yaz Olimpiyatları’nda havalı tabanca karma takımında Türkiye’ye gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç’e dikkat çekti. Videoda, Türkiye’nin coğrafi konumu ve NATO’nun en büyük ikinci ordusuna sahip olması konularına vurgu yapan Dikeç, gelecek yıl yapılacak NATO zirvesinin Türkiye’de gerçekleştirileceğini belirtti.