NATO Zirvesi Brüksel’de Başladı

BRÜKSEL’DE NATO PARLAMENTO BAŞKANLARI ZİRVESİ BAŞLADI

Brüksel, Belçika’daki NATO Parlamento Başkanları Zirvesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş’un katılımıyla gerçekleşiyor. Zirve öncesinde, Belçika Temsilciler Meclisi Başkanı Peter de Roover, Belçika Senato Başkanı Vincent Blondel, NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Başkanı Marcos Perestrello ve NATO PA Belçika Delegasyonu Başkanı Darya Safai, parlamentoların başkanlarını ve temsilcilerini tek tek karşıladı.

TOPLANTI BAŞLADI

Karşılama sonrasında, parlamento başkanları ve temsilcileri, NATO Parlamento Başkanları Toplantısı’na katılmak üzere Belçika Temsilciler Meclisi Genel Kurulu’na geçiş yaptı. Toplantı, NATO PA Başkanı Perestrello ile Belçika Temsilciler Meclisi Başkanı de Roover ve Belçika Senato Başkanı Blondel’in açılış konuşmalarıyla başladı. Zirve’ye, TBMM Başkanı Kurtulmuş’un yanı sıra, NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile Türkiye-Belçika Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, NATO PA Saymanı ve CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak ve Türkiye’nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk de katılıyor.