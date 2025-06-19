NATO Zirvesi İçin Brüksel’e Gitti

NUMAN KURTULMUŞ BRÜKSEL’E GİTTİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO Parlamento Başkanları Zirvesi’ne katılmak amacıyla Belçika’nın başkenti Brüksel’e doğru yola çıktı. Kurtulmuş’u, Brüksel Abelag Havalimanı’nda Türkiye’nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk, Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı ve Türkiye’nin Brüksel Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçilik Birinci Müsteşarı Özgür Çakar gibi çeşitli yetkililer karşıladı. Ayrıca, NATO Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı Korgeneral Kemal Turan, Anvers Başkonsolosu İsmail Sefa Yüceer ve Brüksel Başkonsolosu Onur Sevim de yer aldı.

KURTULMUŞ’U BEKLEYEN GÖREVLER

Kurtulmuş, Brüksel’de gerçekleştireceği temaslar çerçevesinde, NATO PA Başkanı Marcos Perestrello’nun NATO Karargahı’nda düzenleyeceği parlamento başkanları ve temsilcileri onuruna vereceği davete katılacak. Ayrıca, Belçika Temsilciler Meclisi’nde yapılan toplantıda katılımcılara hitap etmesi bekleniyor. Zirve çerçevesinde Kurtulmuş’un çeşitli ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de planlanıyor.