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NATO Zirvesi’nde Aile Fotoğrafı Çekildi

TBMM BAŞKANINDAN BRÜKSEL ZİRVESİNE KATILIM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleşen NATO Parlamento Başkanları Zirvesi’ne katıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “NATO Parlamento Başkanları Zirvesi dolayısıyla Brüksel’de bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, zirveye katılan parlamento başkanlarıyla aile fotoğrafında yer aldı” denildi.

ZİRVEDEN GÖRÜNTÜLER

Zirve kapsamında yapılan etkinlikler arasında aile fotoğrafı çekimi de yer aldı. Bu fotoğraf, çeşitli ülkelerin parlamento başkanlarının bir araya geldiği önemli bir anı temsil ediyor. Kurtulmuş’un katılımı, Türkiye’nin uluslararası platformlardaki varlığını güçlendiriyor.

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