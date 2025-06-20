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NATO Zirvesi’nde Blondel ile Görüştü

BRÜKSEL’DE ÖNEMLİ GÖRÜŞME

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO Parlamento Başkanları Zirvesi nedeniyle bulunduğu Brüksel’de, Belçika Senato Başkanı Vincent Blondel ile bir araya geldi. Görüşme hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Kurtulmuş, “NATO Parlamento Başkanları Zirvesi kapsamında Belçika Senato Başkanı Vincent Blondel ile gerçekleştirdiğimiz görüşmemizde, ülkelerimiz arasındaki ilişkiler başta olmak üzere bölgemizi de ilgilendiren birçok konuyu ele aldık” dedi.

PARLAMENTOLAR ARASI İLİŞKİLERİN GÜÇLENMESİ

Kurtulmuş, ayrıca Belçika Parlamentosu’nda Türkiye Dostluk Grubu’nun kurulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bunun, parlamentolar arası ilişkilerimizin güçlendirilmesine büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu. Görüşmesinin ardından Blondel’a, NATO-PA Başkanları Zirvesi’ne ev sahipliği yapmasından dolayı kutlayarak, misafirperverliği için teşekkür etti.

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