Nato Ziyareti İçin Brüksel’de

TBMM BAŞKANI Numan Kurtulmuş, NATO karargahındaki Türkiye’nin NATO Daimi Temsilciliğini ziyaret etti. Büyükelçi Basat Öztürk’ten, temsilciliğin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Kurtulmuş, Belçika’nın başkenti Brüksel’de, NATO Parlamento Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere bulunduğu sırada bu ziyareti gerçekleştirdi.

ZİYARETE KATILAN İSİMLER

Ziyarette, NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Türk Delegasyonu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Belçika Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ali Özkaya, NATO PA Saymanı Faik Öztrak ve NATO Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı Korgeneral Kemal Turan yer aldı. Kurtulmuş, bu önemli temasta Türk heyetinin yanı sıra NATO’nun üst düzey yetkilileriyle de bir araya geldi.

Kurtulmuş, daha sonra NATO Parlamento Başkanları Zirvesi etkinlikleri kapsamında, NATO PA Başkanı Marcos Perestrello’nun düzenlediği, parlamento başkanları ve temsilcileri onuruna verilen resepsiyona katıldı. Resepsiyonda Kurtulmuş, Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefanchuk, ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Neal Dunn, Hırvatistan Meclis Başkanı Gordan Jandrokovic, Çekya Temsilciler Meclisi Başkanı Marketa Pekarova Adamova ve NATO PA Başkan Yardımcısı Agnes Vadai gibi önemli isimlerle bir araya gelerek sohbet etti.

BRÜKSEL’DE DEVAM EDEN TEMASLAR

Kurtulmuş’un Brüksel’deki temasları, Türkiye’nin uluslararası ilişkilerini güçlendirmek ve NATO içerisindeki iş birliklerini daha da derinleştirmek amacıyla büyük önem taşıyor. Bu tür yüksek seviyeli görüşmeler, global güvenlik rutininde Türkiye’nin rolünü pekiştiriyor. Kurtulmuş’un NATO’daki temasları, Türkiye’nin NATO içerisine olan katkılarını ve stratejisini daha geniş bir perspektif sunuyor.