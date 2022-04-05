NATO’dan açıklama: Bu savaşın tek sorumlusu Putin

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşın tek sorumlusunun Putin olduğunu söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna’daki gelişmelere ilişkin açıklamasında, Rusya’nın gelecek haftalarda daha şiddetle saldırmasını beklediklerini belirterek, “Putin, bu savaşın tek sorumlusu.” ifadesini kullandı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunuyor.

Stoltenberg’in açıklamalarından satır başları şöyle:

-Önümüzdeki haftalarda Rusya’nın Ukrayna’nın doğusuna daha şiddetle saldırmasını bekliyoruz.

-Ukrayna ordusu işgal edilen topraklarını geri alıyor ve Rusya’yı savaş planını değiştirmeye zorluyor.

-Putin bu savaşın tek sorumlusu. Putin’in üzerindeki siyasi baskıyı artırmalıyız.

-Rusya, Kırım ve Donbas’ı kontrolü altında tutmaya niyetli.

“NATO, kendi tedbirlerini alıyor”

-NATO olarak, ne Kırım ne de işgal altındaki diğer bölgeleri Rusya toprağı olarak tanıyacağız.

-Rusya’nın saldırgan tutumuyla değişen güvenlik dengelerine karşı NATO, kendi tedbirlerini alıyor.

-Rusya’nın nükleer tehdidi de son derece riskli.

-Kasktan tıbbi malzemeye, akaryakıta dek Ukrayna ordusunun ihtiyaçlarını görüyor ve karşılamaya çalışıyoruz.

– NATO, tarihteki en güçlü savunma ittifakı ve tüm üyelerinin güvenliğini garanti ediyor.

– Rusya, Ukrayna’da çok sayıda asker kaybetti; şimdi Belarus’tan çok sayıda takviye ile açığı kapatmaya çalışıyor. Donbas’ın tamamını ele geçirmeye odaklanacak.

“Rusya ile ilişkimiz tamamen değişti”

– NATO üyeleri, Ukrayna ordusunun malzeme eksiklerini gidermeye çalışacak.

– Finlandiya ve İsveç, NATO üyesi olup olmamaya kendileri karar verecek.

– Rusya ile silahlanma kontrolü ve güven artırıcı önlemlere dayalı bir ilişkimiz vardı, şu an tamamen değişti.

– Rusya’nın Ukrayna’yı işgale hazırlandığını aylardır tahmin ediyorduk, bu yönde istihbaratlarımız vardı ve gerekli önlemleri sınırlarımızda aldık.