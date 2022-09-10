NATO’dan flaş Kosova kararı

NATO, Sırbistan’la gerilim yaşayan Kosova için harekete geçerek, gerçekleştirilecek tatbikatla asker sayısını artırmaya hazırlanıyor.

Gücü Geçtiğimiz ay Sırbistan ile gerilim yaşayan Kosova’da NATO asker sayısını artırmaya hazırlanıyor. NATO tarafından yapılan açıklamaya göre, ‘geçici’ olarak sayı artırılacak.

NATO-KFOR’dan yapılan açıklamaya göre, 27 Eylül-2 Kasım tarihlerinde yedek birimler için yürütülecek tatbikat nedeniyle sahadaki asker sayısında artış yapılacak.

Tatbikat öncesinde 11 Eylül’de İngiltere’den gelecek askeri birlik, KFOR personeliyle uyum faaliyetleri yürütecek. Tatbikatta KFOR’un yüksek hazırlık seviyesini sürdürmek için eğitimler yapılacak. Tatbikatın sonunda da İngiltere’den gelen birlik Kosova’dan ayrılacak ve ülkelerine dönecek.

KFOR, Kosova-Sırbistan savaşından sonra 1999’da Kosova’da barışın ve istikrarın korunması amacıyla BM Güvenlik Konseyi kararıyla kurulmuştu. Son olarak temmuz ayının sonunda Kosova-Sırbistan arasında kimlik ve araç plakaları konusunda gerginlik çıkması üzerine KFOR, Kosova’da istikrarın bozulması durumunda müdahaleye hazır olduğunu açıkça belirtti.