NATO’dan füze açıklaması: Rusya’nın suçu

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Polonya’ya düşen füze ile ilgili Rusya’yı suçladı.

Polonya’ya düşen füzeler kimin? NATO Rusya’ya ne yanıt verecek? NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Polonya’ya düşen füzeyle ilgili açıklamalarda bulunuyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Polonya’ya düşen füzeye dair soruşturmanın sürdüğünü belirtip, “Ancak şu anda kanıtlar kasıtlı bir saldırı olmadığını gösteriyor. İlk analizlerimize göre, patlama Ukrayna’ya ait bir hava savunma sisteminden ateşlenen füze nedeniyle gerçekleşti. Bir şeyi net bir şekilde söyleyeyim, bu Ukrayna’nın suçu değil, Rusya’nın suçu. Ukrayna’ya saldırısını sürdürüyor” dedi.