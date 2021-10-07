NATO’dan Macron’a uyarı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a Amerika konusunda uyarı yaptı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD ile yaşanan Hint-Pasifik krizi nedeniyle Avrupa’nın savunma alanında Washington’a bağımlılığı azaltması çağrısında bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u uyardı.

Başkan Joe Biden ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Washington’da bir araya gelen Stoltenberg, görüşmeler sonrası Georgetown Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada, NATO’ya paralel kurulacak bir Avrupa savunma mekanizmasının İttifak’ı zayıflatma ve bölme riski taşıdığını kaydetti. Stoltenberg, “Fransa’nın hayal kırıklığı yaşadığını anlıyorum. Ancak NATO çerçevesi dışında herhangi bir çaba içine girmek ya da NATO ile rekabet etmek veya kopyalamak için gösterilen çabalara inanmıyorum” diye konuştu.