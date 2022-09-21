NATO’dan Rusya’ya yanıt

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Stoltenberg’in sözlerine yanıt verdi.

Son dakika haberine göre NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, “Putin’in kısmi seferberlik kararı tehlikeli ve sorumsuzca” açıklamasında bulundu.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, “Putin’in açıklamaları savaşın Rusya açısından yolunda gitmediğini gösteriyor. Çok tehlikeli bir söylem kullanıyor, nükleer savaşı kazanamaz” dedi. Stoltenberg, NATO ve müttefiklerin Ukrayna’da destek verdiğini yineledi ve ekledi: “Rusya, Ukrayna’yı yanlış hesapladı ve çok büyük bir yanlış yaptı.”

Stoltenberg, Kuzey Amerika ve Avrupa’nın küresel tehditlere karşı birlikte duracağını ifade etti.