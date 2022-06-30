NATO’dan Rusya’ya yanıt

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Madrid Zirvesi sonrası Rusya’dan gelen açıklamalara yanıt verdi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya’yı Finlandiya ve İsveç konusunda uyardı. Genel Sekterer, Moskova’dan gelecek her adıma pakt olarak karşılık vermeye hazır olduklarını söyledi.

İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi ikinci gününde devam ediyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg zirveye ilişkin bir kez daha açıklamalarda bulundu.

Stoltenberg Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılma protokolünü salı günü imzalayacağını söyledi.

NATO’nun Ukrayna’ya desteğinin güçlenerek devam ettiğini, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya üyelik süreçleriyle ilgili Rusya’nın atacağı adımlara karşı her türlü değişime hazır olduklarını kaydeden Stoltenberg, “Ukrayna’da gördüklerimiz Rusya’nın tam olarak bu savaşa yoğunlaşmış durumda olduğunu gösteriyor. Bu mesajı not aldık.” diye konuştu.

“Rusya ile NATO arasında bir savaş olabileceğini, bunun yıkıcı ve çok daha kötü sonuçları olabileceğini biliyoruz.” diyen NATO Genel Sekreteri, şu anda sadece Ukrayna özelinde de olsa Avrupa’da 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana görülmemiş bir kriz ve savaş olduğunu, bunun daha da kötüleşebileceğini söyledi.

Stoltenberg, “Son 10 yılın en büyük küresel kriziyle karşı karşıyayız. NATO olarak çatışmaları önlemeye, barışı garanti etmeye, vatandaşların güvenliğini sağlamaya çalışıyoruz. Hedef, caydırıcılık yoluyla savaşı engellemek.” ifadesini kullandı.