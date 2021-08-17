NATO’dan Taliban açıklaması: Bunu tahmin edemedik

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD askerlerinin Afganistan’dan çekilme süreci ve sonrasına değindi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Taliban’ın Afganistan’ın başkenti Kabil’i ele geçirmesinin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, ayrıca Türkiye’ye teşekkür etti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise, Salı günü içinde yaptığı açıklamada müttefiklerin bugün tahliyeler için ek uçakları Kabil’e gönderdiğini ve Taliban’ın Afganistan’dan ayrılmak isteyen herkese izin vermesi gerektiğini söyledi.

“Afganistan’da sonsuza kadar kalmayı zaten hiçbir zaman planlamamıştık” diyen Stoltenberg, “Son birkaç haftadır gördüğümüz askeri ve siyasi çöküşü öngörmemiştik.” diye konuştu.

TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR

NATO Genel Sekreteri, “Kabil’de önceliğimiz tahliyelerin başarılı bir şekilde tamamlanması. Afganistan’da durum son derece üzücü ve endişe verici. Özellikle Türkiye, İngiltere ve ABD’ye teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

BM: BİNLERCE AFGAN’IN GÜVENLİĞİNDEN ENDİŞELİYİZ

Birleşmiş Milletler (BM), Afganistan’da insan hakları konusunda çalışmış binlerce Afgan’ın güvenliğinden endişe duyulduğunu bildirdi.

BM Cenevre Ofisi’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Rupert Colville, Taliban’ın son bir ayda Afganistan’da vilayet merkezlerinde ve 15 Ağustos’ta da başkent Kabil’de kontrolü sağlamasının ardından, ülkenin başlıca kentlerinde uzun süreli çatışma ve yıkımın olmamasından, kan akıtılmamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.