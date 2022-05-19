NATO’dan Türkiye açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya’nın üyeliğini onaylamayan Türkiye hakkında açıklama yaptı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ‘NATO’da anlaşmazlıklar yeni değil çözülür’

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılma başvuruları üzerine açıklamada bulundu. Stoltenberg, “NATO’daki fikir ayrılıklarına çözüm buluruz” derken, “İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılması için hızlı karar çıkmalı” diye konuştu. Stoltenberg, “Türk yetkililerle iletişim halindeyiz” derken, “Türkiye gibi önemli bir müttefikimiz güvenlik endişelerini dile getirdiğinde bu konuda harekete geçmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.