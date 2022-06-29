NATO’dan Türkiye’ye teşekkür

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, zirve sonrası Türkiye’ye teşekkürlerini iletti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, zirve bildirisinin ardından yaptığı açıklamada ittifak üyelerinin NATO için savunma harcamalarını artırmayı kabul ettiklerini söyledi.

“Rusya en büyük tehdit” diyen Stoltenberg, yeni konseptte Moskova tehdidine dikkat çekildiğini dile getirdi:

“Bugün NATO liderleri tarihi bir karar vererek İsveç ve Finlandiya’yı üyeliğe davet etmişlerdir. Türkiye ile mutabakat bu kararın önünü açtı. Bu sebeple Türkiye’ye teşekkür etmek istiyorum.”

Rusya’nın NATO’nun kapısını kapatma çabasının başarısız olduğunu vurgulayan Jens Stoltenberg, bir gazetecinin “Ukrayna’ya mesajınız ne olacak?” şeklindeki sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Ek yardım paketleri açıklanıyor, Almanya, Norveç ve Hollanda gibi ülkeler çoktan duyuru yaptılar. Salondaki tüm liderler Zelenskiy’e yanında olacağız dedi. Ukrayna’ya desteğimiz devam edecek, diğer savaşlar gibi bu savaş da müzakere masasında sona erecektir. Ukrayna’nın kabul edeceği şartlarda anlaşma sağlanması gerekiyor. Müzakere masasında yapabilecekleri sahadaki gücüne bağlı, amacımız sahada her aşamada destek olmak. Ukrayna’nın adaylığı konusunda kapımız açık olacak.”