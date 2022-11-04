NATO’dan Türkiye’ye: Yaptıklarınızı takdir ediyoruz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, tahıl koridoru krizinde etkin rol oynayan Erdoğan’a teşekkür etti.

Türkiye’nin tahıl krizinin çözümünde oynadığı kritik role dikkat çeken NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, “Türkiye’nin bu önemli yaşam hattını korumak için yaptıklarını büyük takdirle karşılıyoruz” dedi

Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü. Çavuşoğlu ve Stoltenberg arasında yaklaşık 40 dakika süren görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yapıldı. Stoltenberg, “Türkiye, NATO’nun önemli müttefikidir ve ortak güvenliğimize büyük katkılarda bulunmaktadır” ifadelerini kullandı. Karadeniz’deki tahıl koridorunun yeniden işlerlik kazanmasına katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da teşekkür eden Stoltenberg, “Türkiye’nin, bu önemli yaşam hattını korumak için ve milyonlarca insanın ihtiyacı olan bu sevkiyatı sağlamak için yaptıklarını büyük takdirle karşılıyoruz” ifadelerini kullandı.

Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Stoltenberg, iki ülkenin Türkiye ile bir üçlü muhtıra konusunda anlaştıklarını hatırlattı.

Stoltenberg, “Bu muhtıranın Türkiye’ye daha fazla güvenlik getirmesini bekliyorsunuz ve ben bu endişelerinizi paylaşıyorum. İsveç ve Finlandiya, bu muhtıra konusunda Türkiye ile uzun vadeli ortaklıklarını taahhüt ettiklerini vurguladılar” dedi.

Stoltenberg, “İsveç yeni yasalar geçiriyor ve böylece terör örgütlerine katılımı, PKK dahil olmak üzere engelliyor” ifadelerini kullandı. Stoltenberg ayrıca, İsveç’in terörizmin finansmanıyla mücadele konusundaki araçlarını güçlendirdiğini belirterek, daha fazla sınır dışı ve iadelerin arttığını kaydetti. Türkiye’ye uygulanan kısıtlamaların kalkmasına da değinen Stoltenberg, “Artık İsveç’in, Finlandiya’nın tam üye olarak NATO’ya katılması lazım” dedi.