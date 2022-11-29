NATO’dan Ukrayna açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya ile Ukrayna çıkan savaşa değindi ve Ukrayna’ya destek vereceklerini belirtti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın düzenlendiği Bükreş’te Aspen Enstitüsü-Alman Marshall Vakfı Forumu’nda yaptığı konuşmada, “NATO, Ukrayna’nın yanında olmaya devam edecek. Geri adım atmayacağız” dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın düzenlendiği Bükreş’te Aspen Enstitüsü-Alman Marshall Vakfı Forumu’nda açılış konuşmasını yaptı.

Stoltenberg, NATO ve müttefiklerinin Ukrayna’daki çatışmanın taraftarı olmadıklarını söyleyerek, “NATO müttefikleri ve NATO, Ukrayna’daki çatışmanın tarafı değil. Ukrayna’ya destek sağlamaya devam ediyoruz. Çünkü Ukrayna kendini savunma hakkına sahip bir ülkedir ve bu hak BM Şartı’nda yer almaktadır. Başkan Putin, bu acımasız savaşında başarısız oluyor ve daha da saldırganca karşılık veriyor. Şehirlere ve sivil altyapıya yönelik kasıtlı füze saldırılarını görüyoruz. Tüm bunlar aynı zamanda Avrupa’nın geri kalanında ve dünyanın dört bir yanında yaşam maliyeti kriziyle karşı karşıya olan bizler için de zor zamanlar. Aslında hepimiz Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşının bedelini ödüyoruz. Ama bizim ödediğimiz bedel para, Ukraynalıların ödediği bedel ise kanları” ifadelerini kullandı.