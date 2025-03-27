Naturfest 2024 İstanbul’da Gerçekleşecek

DOĞA TUTKUNLARI FUARDA BİR ARAYA GELİYOR

Doğa severler 9-13 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek Kamp, Karavan ve Doğa Sporları Fuarı Naturfest’te buluşacak. İstanbul Yenikapı Avrasya Gösteri ve Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek olan bu etkinlikte 100’ün üzerinde firma ve 200’e aşkın marka ile ziyaretçileri ağırlamaya hazırlandıkları bildiriliyor. Fuar, karavan, tiny house ve outdoor sektörünün önde gelen markalarının ürün ve modellerini sergileyecek. Ziyaretçiler, motokaravanlar, kamp çadırları gibi çeşitli ürünlerin yanı sıra doğa sporları için özel platformlar, seminerler ve lansmanlar ile de dolu bir programla karşılaşacak.

ETKİNLİK ŞÖLENİ OLACAK

Fuar ve festival konseptinin bir arada sunulduğunu belirten Prizma Group Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz İmeci, “Fuarımız, kamp tutkunları, karavan sahipleri, doğa sporlarıyla ilgilenen ve sürdürülebilir bir yaşam hayali kuran doğa aşıkları için ideal bir buluşma noktası olacak. Tüm vatandaşlarımız web sitemizden ücretsiz online davetiyelerini alabilirler” diye konuştu. Ek olarak, akşamları düzenlenecek festivalde sahne alacak Yüksek Sadakat, Eypio, Vosahne ve Sattas gibi müzik gruplarının performansları da davetlilerin ilgisini çekecek. Online platformlardan bu etkinlikler için bilet temin edilebileceği belirtildi.