Navigasyon Arızası Kapadokya’da Araç Sıkışması

KAPADOKYA’DA SÜRÜCÜNÜN NAVİGASYON HATASI

Türkiye’nin önemli turizm merkezleri arasında bulunan Kapadokya bölgesini ziyaret eden bir sürücü, navigasyon sisteminin yanlış yönlendirmesi yüzünden taşıt trafiğine kapalı bir yola girdi. Bu sırada peri bacalarının kayalıkları arasında ilerleyen sürücünün o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada gündem haline geldi. Vadide kayalıkların arasında ilerleyen sürücü, “Bütün turistlere gösterdim. Düştüğü kuyudan nasıl çıkarılır adlı çalışmam” şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Kapadokya, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan ve doğal yapısıyla korunması gereken bir alan. Uzmanlar, bu tarz olayların çevre güvenliği ve turistlerin bilgilendirilmesi açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor. Yetkililer, dijital harita uygulamalarının güncellenmesi gerektiğini ve bölgeye özel uyarı sistemlerinin oluşturulmasının önemini vurguluyor.