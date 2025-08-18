Navigasyon Hatası Kapadokya’da Araçta Sorun Yarattı

KAPADOKYA’DA YANLIŞ YÖNLENDİRME

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya bölgesine gelen bir sürücü, navigasyon sisteminin yanlış yönlendirmesi sonucunda araç trafiğine kapalı bir yola girdi. Sürücü, peri bacalarının yer aldığı kayalıkların arasında ilerlerken bu anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi ve sosyal medyada ilgi gördü. Vadide kayalıkların arasında ilerleyen sürücü, “Bütün turistlere gösterdim. Düştüğü kuyudan nasıl çıkarılır adlı çalışmam” ifadesini paylaştı.

Kapadokya, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan ve doğal yapısıyla korunması gereken bir alan. Uzmanlara göre, bu tür olaylar hem çevre güvenliği hem de turistlerin bilgilendirilmesi açısından oldukça önemli. Yetkililer, dijital harita uygulamalarının güncellenmesi ve bölgeye özgü uyarıların eklenmesi gerektiğini vurguluyor.