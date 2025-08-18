Navigasyon Yanlış Yönlendirdi, Turist Sıkıştı

KAPADOKYA’DA NAVİGASYON HATASI

Türkiye’nin önemli turizm bölgelerinden olan Kapadokya’ya gelen bir sürücü, navigasyonun yanlış yönlendirmesi sayesinde trafiğe kapalı bir yola girdi. Peri bacalarının kayalıkları arasında ilerlerken, bu anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada da geniş yankı buldu. Kayalıkların içinde ilerleyen sürücü, “Bütün turistlere gösterdim. Düştüğü kuyudan nasıl çıkarılır adlı çalışmam” paylaşımında bulundu.

Kapadokya, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan ve doğal yapısı itibarıyla korunması gereken bir alandır. Uzmanlar, bu tür olayların çevre güvenliği ve turist bilgilendirmesi açısından kritik bir önemi olduğunu belirtiyor. Yetkililer, dijital harita uygulamalarının güncellenmesi ve bölgeye özgü uyarılarla desteklenmesi gerektiğini ifade ediyor.